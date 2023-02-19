行政院日前推出就學貸款及租屋補貼方案，蔡英文總統今天表示，透過這些政策，我們希望可以減輕青年朋友的生活煩惱，讓大家可以安心拚學業、拚事業。政府也會繼續努力，照顧年輕人，做年輕人的最強後盾。

針對政府近來一連串的補助措施，蔡英文在臉書指出，無論是在學學生，或是已經畢業的社會新鮮人，背負的就學貸款，還有在外租屋的租金，總是一筆不小的負擔。針對這些負擔，在疫後階段，政府推出了補助政策，要來照顧生活比較辛苦、剛踏入職場，或是要養育孩童的青年朋友！

在學貸方面，她說，已經畢業出社會工作，正在背負學貸的民眾，只要112年起有撫育12歲以下的孩童，或者111年平均月收入低於4萬元以下等情況，政府將提供一次性的補助，協助償還一年的還款本金及利息。

至於目前在學的學生，蔡英文表示，只要同時符合以下兩項條件，政府也將補助一學期的貸款本金。包括：目前在學，或是今年9月即將入學，且申請就學貸款；獲得低收、中低收、特境、身障、原住民學雜費減免，或大專弱助計畫助學金等。

她強調，這次的補助，政府會透過戶政、健保、財稅及各項政府保險資料來勾稽、比對，貸款人不用再向銀行提出申請，只要符合資格，補助結果將由銀行直接通知、扣抵。

在租屋補貼方面，蔡英文指出，此次補貼的年齡下降，從今年開始，18歲以上的民眾，就可以申請租屋的租金補貼。大學生在外租房子，也別忘了來申請，減輕租屋的負擔！透過這些政策，我們希望可以減輕青年朋友的生活煩惱，讓大家可以安心拚學業、拚事業。政府也會繼續努力，照顧年輕人，做年輕人的最強後盾。