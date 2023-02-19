NBA引進季後附加賽制度，創下了耀眼的收視率及門票收入，聯盟當然不肯放過賺進大把鈔票的機會，近期也開始考慮增設更加刺激的季中錦標賽，總裁席爾佛（Adam Silver）透露聯盟已經開始討論相關辦法，指出有可能將加入海外球隊一同競賽。

關於增設季後附加賽的計畫，NBA其實在效仿歐洲足球的模式，不少歐洲足球俱樂部每季除了得面對基本的聯賽賽程外，還得歷經盃賽的考驗，甚至是追求歐冠聯賽這種更高層級的冠軍獎盃。考慮到NBA不少球隊希望有更多奪冠機會，而「一戰定生死」的制度也可以吸引球迷目光。

席爾佛也重申季中錦標賽不會影響例行賽，並考慮納入海外球隊參與賽事，有助於將NBA籃球再次推向世界市場，聯盟過去曾邀請歐洲豪門皇家馬德里進行熱身賽，交手由韋斯布魯克（Russell Westbrook）坐鎮的雷霆，當年仍在皇馬效力的東契奇（Luka Doncic）才17歲，該場替補攻下3分、5籃板及4助攻，最終皇馬以142比137擊敗雷霆取勝。

根據聯盟目前規劃，如果季中錦標賽得以實行，每支球隊仍需進行82場例行賽，季前聯盟會先公布各隊80場賽程，每隊剩下2場比賽將會等到錦標賽8強隊伍（以當時例行賽戰績為依據）出爐後才會做出安排，因為這2場比賽（8強+4強）都會算在例行賽賽程裡面，而最終闖進錦標賽冠軍戰的隊伍雖然會打到83場比賽，但冠軍賽的勝敗不會列入例行賽的戰績。