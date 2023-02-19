前行政院發言人陳宗彥日前被爆料，11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，最後他於17日請辭，僅上任18天就下台。胸腔科名醫蘇一峰對此大酸「防疫五月天成買春五月天」，還說有關係就沒關係，連精神科名醫潘建志都貼哏圖開酸。但事實上，防疫五月天成員際遇各不相同，除陳時中落選台北市長現為平民外，周志浩近日升任衛福部常務次長，莊人祥則接任疾管署署長。

蘇一峰18日在臉書發文揶揄陳宗彥說：抱歉不是買春，因為是免費的性招待。有關係就沒關係，無積極事證，不必去查...。貼文引發留言區網友熱議。

潘建志也貼出周星馳電影《九品芝麻官》經典哏圖「我玩完了她，不給錢，那就不算賣囉？」網友表示：「蹲下是為了跳起，根據黨的傳統，沒多久又要高升了」、「不要侮辱五月天…」、「這就是管醫事人員的長官們(笑)，臥虎藏龍」、「必勝果然是必勝，坐得穩穩的！」、「唯一沒幹壞事的羅一鈞，反而只是副組長」、「有沒有正派一點的官啊」、「一個被招待，一個外遇，還有一個牽別人老婆的手」、「發春五月天」。

有人問「為什麼是(防疫)五月天？」，有網友回「某黨親近的媒體炒作的，在以前一般會說五虎將之類的」。過去媒體稱防疫五月天，指的是疫情指揮中心總有五位官員排排坐開記者會，曾掛頭牌的前衛福部長陳時中擔任指揮官長達2年半，後參選台北市長，其間被踢爆牽手摟人妻照片打擊形象，落選後現為平民。現任指揮官王必勝曾被揭露外遇護理師小三，還疑似育有一女，但此事並未影響其仕途，目前穩坐指揮官位置。

此外，接任陳時中的衛福部長薛瑞元14日宣布，原疾管署長周志浩將接手石崇良，成為新任衛福部常務次長，而署長一職則由原疾管署副署長莊人祥升任，被媒體稱防疫五月天成員雙雙升職。另外，疾管署副署長羅一鈞則接手指揮中心發言人、疾管署發言人。