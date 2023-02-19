魚丁糸「池堂影夜」小巨蛋演唱會今晚（19日）第2場，開場舞台14米高布幕瞬間掉落，團員們挾帶滿場萬名觀眾歡呼聲揭幕；圈內好友蔡康永、鳳小岳、黃偉晉、小賴、田馥甄、Selina與男友、張鈞甯、陳意涵、葛仲珊、吳汶芳、小球及陳昊森等人進場欣賞。與吳青峰交情甚篤的張鈞甯受訪時，被問到會不會受好友歌聲影響落淚？她不擔心眼淚「正常發揮」，開心表示：「能看到他們在台上做自己喜歡的事情很好。」

今下午陳零九在社群發文宣布與交往10年女友呼呼分手，同為「五堅情」成員的黃偉晉、小賴今進場時被追問有沒有關心陳零九分手一事？2人加快腳步進場，委婉表示「關心是一定的」，至於暖心陪伴？2人搞笑推說：「誰要理他啊，我們要來看魚丁糸，自己的感情世界是自己的事情。」陳零九日前在五堅情春酒宴會上看起來神情憔悴，疑因分手所致？小賴直呼不知情，一旁的龔言脩也說不知道。