警方隨後將唐姓女子強制戒護送醫。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄40歲唐姓女子因不滿母親管教，今天下午在三民區住處樓下和母親吵架，唐女一度亮麵包刀揮舞，母親嚇得報警。警方獲報到場，發現唐女已將刀收起，但見到唐女雙腳有傷，唐女供稱是受到母親家暴，母親澄清是她先前車禍造成；最終在員警苦勸下，雙方和平落幕，但唐女情緒不穩，還是先將她強制戒護送醫。

據了解，唐女平時精神狀況不穩定，母親因唐女在家中會大呼小叫，擔心影響周遭住戶，叨唸她小聲一點，唐女不滿母親囉嗦，母女常發生爭執。

日前唐女出車禍，造成雙腳有傷，今天下午2時許，母親要求唐女到醫院治療，但唐女始終不肯，隨即發生口角，過程中，唐女不滿母親平日嘮叨她生活習慣不好，氣頭上從隨身包包內，拿出麵包刀揮舞，母親嚇得趕緊報警。

三民第一分局長明派出所接獲有人持刀滋事，派遣員警火速到場，唐女見員警到場後將刀放回包包內。據了解，唐女向員警表示，雙腳傷是被母親家暴，但母親趕緊澄清與她無關。員警得知詳細情形，苦勸雙方和解，最終和平落幕，唐女因情緒不穩，在母親同意下，警消將她強制護送至高醫觀察。

警方表示，唐女無故攜帶器械，將依違反社會秩序維護法第63條第1項第1款，移送高雄地方法院簡易庭裁處。