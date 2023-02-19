111學年HBL高中籃球甲級聯賽19日為8強賽階段最後一天賽程，男子組最後一場光復高中、能仁家商一戰，上季冠軍光復靠著第3節26比11攻勢拉開差距，終場76比57獲勝，光復延續本季15戰全勝不敗金身，加上上季以7連勝收尾，跨季22連勝續堆高隊史新猷。

此役光復鄭名斈進帳18分，陳相榮14分，能仁僅球隊現任一哥林子皓12分得分上雙，能仁輸球後，本階段4勝3敗和同樣晉級4強的南山高中一樣，不過雙方對戰能仁輸南山，因此南山排名會在能仁上面。

8強賽階段落幕，男子組4強依名次光復高中、松山高中、南山高中、能仁家商，女子組淡水商工、北一女中、陽明高中、南山高中，4強總決賽3月11日登場，8強賽戰績1、4名對決、2、3交手，勝方3月12日爭冠軍、敗隊打季軍賽。

男子組5到8名為泰山高中、高苑工商、東泰高中、三重商工，女子組5到8名為永仁高中、普門中學、南湖高中、金甌女中。