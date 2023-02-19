曾寶儀、Lulu主持的公視《姐妹們的音樂萬萬歲》，日前錄製「那一夜，我們在簡單五號」主題，邀請駐唱經驗豐富的郎祖筠、林俊逸、吉巴奈、卓義峯等重現Live House風情，歌聲、歡笑聲不間斷。製作單位更提前幫2月21日生日的曾寶儀慶祝50歲生日，讓她又驚又喜。
談起Live House的種種，每位駐歌手都有自己別具特色的生日歌單，郎祖筠、林俊逸演唱「陶大偉版」的生日快樂歌〈長尾巴〉，卓義峯則走超酷風，請觀眾再點其他喜歡聽的歌，做為祝福，滿滿綜藝魂的郎祖筠、林俊逸一聽，立刻接力幫卓義峯量身改編〈鼓聲若響〉，成為飆高音版的生日快樂歌。此時，調酒師Jerry送上大蛋糕，讓曾寶儀、Lulu驚問：「今天是誰生日啊？」
曾寶儀轉頭問製作團隊才知道自己是壽星，不敢相信直說：「這太快了吧！」原來，製作單位特別將去年11月錄影的這一集會安排在曾寶儀生日前夕播出，讓曾寶儀好感動，大呼：「這是50年來最驚奇的慶生派對，超Q的，感謝大家的用心安排。」
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