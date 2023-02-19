勇勝（左起）、岡旻、浩榮、東憲、延浩、啓賢開心跟台下粉絲互動聊天。（ON INN ASIA提供）

韓國男團VERIVERY今一連在台北帶來兩場演唱會，下午首演時，成員東憲、浩榮、啓賢、延浩、勇勝、岡旻在台上與粉絲玩瘋，還透露大夥在後台沒事就是一直吃；晚上演出的互動橋段，話題依舊離不開美食，一行人直說很苦惱離開台灣前要再吃什麼，聽到粉絲高喊：「臭豆腐！」他們便決定挑戰嘗試，並說可以拍個吃臭豆腐的影片。

VERIVERY至今出道4年，今年終於舉辦首次巡迴，日前到東京和大阪演出，周五抵台後逛了燈會、吃了鼎泰豐以及路過台北101，成員們表示有空的話很想上去台北101看夜景，此外還想去電影《不能說的秘密》拍攝地淡水走走，同時他們也是台灣影視作品《想見你》的粉絲，今也一直在台上哼唱主題曲。

演唱會VERIVERY帶來包括暢銷曲〈G.B.T.B.〉、〈TRIGGER〉、〈Tap Tap〉以及安可在內共演唱16首作品，同時也有準備小分隊的舞台，延浩與啟賢更驚喜翻唱蕭敬騰、林俊傑的歌〈Hello〉，而延浩也秀出昨晚簽售會時學到的土味情話「我有一個超能力，超愛你」，嘴甜程度讓粉絲尖叫連連。

VERIVERY喜歡與粉絲同樂，他們希望這個團體能夠成為大家長久的依靠和朋友，至於演唱會結束想做什麼事？浩榮想和大家一起去電影院吃爆米花，勇勝則迫不及待想開始創作並與公司討論接下來的活動，而岡旻則是想去先前因受傷而無法成行的水上樂園。