陳孝榕、蔣淯安爆發嚴重衝突。（影片來源：愛爾達體育家族 ELTA Sports YouTube 頻道）

台灣啤酒英熊主場交手桃園永豐雲豹的比賽，距離球賽結束僅剩50.3秒，雲豹後衛陳孝榕在一次攻防中，揮肘擊中英熊主力蔣淯安，雙方因此爆發嚴重衝突，隨後共有多達12人遭奪權出場，包含當時已經下場休息的「魔獸」霍華德（Dwight Howard），談到旅台生涯首度被驅逐出場，魔獸直言自己是「被針對了」。

近期迎來2連勝的雲豹延續氣勢，客場面對英熊就建立半場11分領先優勢，儘管第3節被追到僅剩個位數差距，最終雲豹依然頂住壓力，以120比108拿下本賽季首次3連勝，戰績來到4勝11負，距離聯盟第5臺中太陽僅剩1場半勝差。

此戰雲豹洋將艾夫伯（Michael Efevberha）攻下全場最高36分外加7籃板、7助攻，魔獸再次繳出穩定表現，拿下28分、14籃板及7助攻，同為先發上場的本土好手盧捷閔也跳了出來，單場三分球11次出手命中7顆得到23分。雲豹蔣淯安攻下27分、6助攻皆為全隊最佳。

末節剩下不到1分鐘領先18分，眼看雲豹將要收下勝利，此時兩隊卻發生火爆衝突，遭肘擊的蔣淯安順勢還手，場邊裁判也急忙將兩人支開避免場面失控，沒想到英雄助理教練林玠禾再開戰場，對著已經被架開的陳孝榕一陣追打，雙方人馬於底線再度打成一團。

在場邊休息的魔獸見狀也趕緊上前阻止衝突再次擴大，從回放畫面可以發現，魔獸僅與台啤球員黃鎮有些輕微身體接觸外，並沒有任何起鬨的行為，不過他仍是裁判判決奪權名單的一員。據《ETtoday》報導，魔獸表示自己與艾夫伯只是為了保護隊友，想把隊友拉開避免受到波及，卻依然無法逃過奪權出場的命運，「我們兩人都是和平主義者，但卻被針對了，我覺得不太恰當，這種感受很不好，但我希望這樣的理解是錯的，我不希望被針對。」