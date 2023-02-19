一名網友稱日前在機車行發現一名出家師父身穿僧服為他換機油，老闆事後說該師父在出家前當了好多年修車師傅，去年出家後，因擴建寺廟需要經費，偶爾會到車行打工，原PO感動地說「一般出家人都是四處化緣，他用自己的專長來籌錢」，文章曝光引起網友們討論。

該網友在臉書「匿名2公社」發文，他日前到機車行換機油，剛好老闆在忙，突然一名身穿灰色僧服、頂個光頭的師父走向前為他換機油，他後來問老闆，老闆說該師父在出家前原本就是名機車師傅，已經當了很多年，去年出家後因為寺廟擴建需要經費，所以偶爾會回到車行打工。

原PO說當下聽到該名師父的故事相當感動，「一般出家人都是四處化緣，他用自己的專長來籌錢，希望這位師父能早日籌到足夠經費」，PO文曝光引起網友討論；其他網友留言「聽說，沒有帶糧草的師父其實蠻辛苦的」、「用自己雙手爭錢，值得尊敬」、「人有萬千形象，出家眾也有萬千形象」。

也有網友留言「正經的和尚通常都沒甚麼錢」、「可以確定他是最底層的小和尚」、「很多出家人都是很有錢的人喔」、「沒人供養的小和尚，要做寺廟的粗活，還要募款」、「就菜鳥，資深卡到位的出行都有供養的」、「我認識的出家人，一手拿iphone，另一手拿星巴克」、「一間公司有基層員工跟高階主管」。