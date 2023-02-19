由人工智慧實驗室OpenAI推出的聊天機器人模型ChatGPT在全球爆紅，人工智慧生成內容（AIGC）成為當紅炸子雞，大陸科技巨頭百度、阿里也掀起一場搶人大戰。據獵頭公司表示，目前招聘相關技術人員的薪資大漲5成，有的科技企業已開出月薪10萬元人民幣（合台幣44萬元）或百萬年薪，引爆AI技術人才爭奪大戰。

據《時代財經》報導，由人工智慧實驗室OpenAI推出的聊天機器人ChatGPT在全球範圍爆紅，連一般人都看到了人工智慧在未來生活中的重要性與影響力，各AIGC行業的人才爭奪戰正式打響，中國科技企業也不例外。

ChatGPT具備與人類對話功能，可以協助規劃旅行行程、寫工作報告、解決代碼問題等，上線2個月以來，ChatGPT的月活躍用戶就突破1億。

報導說，大陸百度、阿里等網路科技公司迅速跟進，原美團聯合創始人王慧文高調宣佈將出資5000萬美元（合台幣15.2億元）打造「中國OpenAI」，預計以「75%的股份用於邀請頂級研發人才」。

職場社交平台脈脈創始人兼CEO林凡公開表示，有獵頭已經開出10萬月薪搶人，ChatGPT帶動的AIGC創業熱潮要來了。

華語兄弟獵頭總監閻傑最近表示，近半個月來，隨著ChatGPT的討論度不斷走高，相關技術崗位的需求明顯增加，隱隱顯露出搶人大戰的趨勢。目前與ChatGPT相關的自然語言處理（NLP）方向的技術人才在近期成為焦點，企業需人孔急，不少公司要求會都非常專業和具體。

從事AI培訓的七月在線創始人兼CEO July也對表示，近期不少公司都在加大對聊天機器人、智慧客服之類的偏自然語言處理崗位的投入，部分之前猶豫要不要轉自然語言處理的從業者也躍躍欲試。

他舉例，原來有3年左右自然語言處理經驗的技術人才，可以給到40-50萬元人民幣（約合台幣177~210萬元）左右的年薪，但近期同樣級別候選人的薪水可以給到人民幣60-80萬元（約合台幣265~354萬元）區間，增長約50%。

報導說，目前第3方招聘平台的自然語言處理職位月薪大多在人民幣2萬元到8萬元（約合台幣9~35萬元）不等，招聘相關崗位的公司包括教育、機器人、社交網路、本地生活等領域，算下來不少崗位年薪在百萬級別。