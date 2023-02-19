國際影星楊紫瓊外貌、氣質出眾，參加選美比賽奪下馬來西亞小姐的寶座，從此踏入演藝圈的大門，她曾拍攝多部經典作品，與導演李安合作電影《臥虎藏龍》成功揚名國際，被冠上「功夫皇后」的美稱；近日有網友分享楊紫瓊20歲時的照片，超青澀模樣引起熱議。

近日有網友在「爆廢公社」分享楊紫瓊年輕時的照片，寫下「1983年馬來西亞小姐楊紫瓊」，照片中的楊紫瓊有些青澀，有著漂亮眉眼和臥蠶，笑起來漂亮又可愛，穿著一字肩上衣少女感十足，不少網友驚呼：「楊紫瓊有點年紀時，有點歲月累積的內斂自省，由內而外的美感讓她更獨樹一格」、「天然美女到有年紀時一樣也是美女，只是換個氣質而已，現在的人工美女是比不上的」、「好正」、「四十年前！滿滿的膠原蛋白！放到現在依然是女神級的！」、「好清新好漂亮」，不過有人認為現在和過去不太相似，「不是啊，雖說是40年前的照片，可是照片中完全沒有楊的影子啊」、「換了個人⋯⋯她到底都經歷了些什麼？」、「她是楊紫瓊？！」、「完全不一樣了」，有網友緩頰：「人都是會老的」。

楊紫瓊去年主演電影《媽的多重宇宙》口碑票房雙豐收，近期憑藉電影獲得金球獎影后，被外界認為極有可能問鼎奧斯卡，也是奧斯卡最佳女主角獎的首位華裔入圍者，她近日提到這部電影的內幕，透露原先電影是為成龍所打造，她本來要扮演成龍的妻子，但因為成龍婉拒邀約，才改變劇本由她擔任電影主角，當時成龍還發訊息：「祝賀你！你知道你的人是先來找我談的」而她也逗趣回應：「謝謝你，哥們兒，你可是幫了我一個大忙」。