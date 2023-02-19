國民黨立委許淑華當選南投縣長，南投縣立委第二選區補選將在3月4日登場，國民黨徵召前南投縣長林明溱參選，民進黨則推出前立委蔡培慧出戰。YouTuber今天(19日)到南投市區進行街頭民調，林明溱拿到26票、蔡培慧24票，兩人竟只差2票。

YouTuber《木炭Charcoal》今（19日）PO出了一段影片，針對南投縣立委第二選區補選進行街頭民調，地點在南投市區，林明溱拿到26票、蔡培慧則是24票。

支持林明溱的民眾表示，「可能歷練比較多吧！就是他在當集集鎮長的時候，至少有目共睹，然後當縣長的時候， 確實也是還有在做一些事」、「他是老縣長，做得不錯」、「有拜託過他幫忙一件事情，他有幫我做到。增建很多建設，我們都看得見」、「形象吧 ！南投他們建設都很不錯，很棒真的，在南投在地都還不錯，他還蠻深耕的啦！」

支持蔡培慧的民眾認為，「我會支持蔡培慧，我喜歡小英啦」、「没有原因耶，其實我都...就擇一囉！換人做做看，嘿嘿」 、「 因為男生常常在做了，要女生，因為要換人做啦」、「那時候她出來造勢的時候，就是比較常看到她這樣子」。