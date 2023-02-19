土耳其災難應急管理處(AFAD) 表示，在本月6日發生毀滅性地震的近兩周後，大多數的搜救行動已經結束，接下來是善後收拾，以及悻存者的安置工作。

半島電視台(aljazeera)報導，AFAD負責人席札爾(Yunis Sezar)在周六的記者會上說：「地震造成的死亡人數上升至40,642人，經過兩個星期，大部分的搜救工作已經結束，明晚之前就會結束所有搜救行動。」

另一個重災國是敘利亞，據報導，當地有5,800多人死亡，主要是在西北部的叛軍區域。由於當地的搜救人員不足，這個數字已經好幾天沒有變化。

即使不完全統計，這場7.8級地震，也已造成超過45,000人死亡，超過100萬人無家可歸，經濟損失至少數十億美元。

世界衛生組織估計，土耳其和敘利亞約有 2600 萬人需要人道援助。

雖然地震已十幾天，但是仍傳出奇蹟救援。地震發生12 天後，吉爾吉斯的救援人員，從土耳其南部安塔基亞(Antakya)救出了敘利亞五口之家的幾名成員，包括一對父母，還有他們們的1個孩子，然而他們本來有3個小孩，姐姐和1個雙胞弟弟因為乾渴沒能生還。

正因為仍有奇蹟傳出，許多倖存者希望，繼續延長搜救時間，但是這很難辦到。

接下來面臨的地震難民的生存問題，包括居住、衛生與健康。由於許多受災社區的衛生基礎設施遭到破壞，很擔心傳染病爆發。

地震發生後，美國向土耳其派遣了搜救隊、醫療用品、混凝土破碎機，並額外提供了 8500 萬美元的人道主義援助資金，援助範圍也涵蓋敘利亞。