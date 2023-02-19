新生代女演員王淨主演的國片《關於我和鬼變成家人的那件事》票房開紅盤，私下感情生活也備受矚目，本月她被爆與男星曹佑寧熱戀，當時雙方經紀人僅回「年輕人正常交友」，不清楚藝人私事。今（19日）王淨、曹佑寧分別PO在日本觀光的照片，被網友抓包在同一個地點拍攝，留言狂刷一排：「看得出來這些照片充滿愛。」

曹佑寧從昨（18日）就在社群分享在大阪、京都旅行的照片，其中一張他現身風景區，被網友認出是京都嵐山，王淨今（19日）正好也PO站在阪急嵐山車站的照片，以及托腮的美照，從背景中可看出跟曹佑寧的幾乎一樣。

儘管兩人遊日的照片都沒有對方的身影，但不難發現都有神祕的掌鏡人，採取互拍的視角拍攝。線索曝光後，王淨、曹佑寧的IG紛紛湧入網友留言洗板：「咦～是男友視角嗎？」、「原來拿孝哥的錢逃跑去日本了」、「寧的視角」、「淨然這麼帥」、「王淨視角的曹」。

有趣的是，王淨在這趟旅程吃了很多美食，不禁哀嚎：「估計出發前定的裝全部都要重定」眼見有網友留言：「經紀人頭很痛」，王淨巧妙地回應：「她頭痛的應該不止這件事。」

王淨、曹佑寧本月初被Dcard網友目擊一起逛年貨大街，當時雙方經紀人回應：「年輕人正常交友」，給予外界想像的空間，17日再度被直擊戴同款黑色口罩飛往大阪，如今兩人一起PO遊日的照片，緋聞又被傳得沸沸揚揚。