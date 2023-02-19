運鈔車賴姓保全落網，19日被依業務侵占罪移送偵辦，南投法院裁定羈押禁見。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

龍邦保全公司賴姓保全18日中午留守運鈔車，讓同事先到南投縣草屯鎮的餐廳用餐，竟趁機監守自盜，持鑰匙打開運鈔車內金庫偷空200萬現金買BMW代步逃逸，他逃亡2小時許同事才發現報案。檢警獲報成立專案小組，派員到場採證並調閱監視器、通聯等資料，迅速破案，全案依業務侵占罪偵辦，19日晚間賴嫌遭南投法院羈押禁見。

警方調查，嫌犯賴姓男子（22歲）是台中市東勢人，有詐欺、妨害性自主及偽造文書等前科紀錄，依據《保全業法》若觸犯妨害性自主、詐欺等罪遭判刑者，依法不得擔任保全人員，龍邦保全公司涉嫌非法雇用，恐遭相關主管機關罰款。

嫌犯的同事供稱，賴嫌到案不到3個月，18日他們準備將銀行分行收取的鈔票運往總行存放，中午12時許將運鈔車停放在草屯鎮青雲街附近，賴嫌留守車上，讓他先到餐廳用餐，不久賴嫌聲稱家人找他，將運鈔車及車內金庫鑰匙一併交給他，他吃完飯回車上遲遲等不到人，撥打手機也都沒接聽，才發現金庫200萬現金遭搬空報案。

檢警獲報成立專案小組，派員採證並調閱相關監視器影像、通聯等，得知賴嫌12時許擅自離開運鈔車，不知向誰要了綠色塑膠袋，接著上車打開運鈔車金庫後，提著裝滿200萬元的綠色塑膠袋步行離開，前後犯案時間僅2分鐘，追查發現他藏匿在台中市豐原，18日深夜循線逮捕，並追回大部分現金，19日全案依業務侵占罪移送，南投地院晚間裁定賴嫌羈押禁見。