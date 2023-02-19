T1職籃桃園雲豹和台啤英熊之戰，今天爆發史上最嚴重衝突，12人被驅逐出場。台啤總經理哈孝遠對球迷、聯盟及雲豹三方致歉，並會對助理教練林玠禾和相關球員嚴厲處分。

哈孝遠說：「球員在場上的衝突是難免的，也是籃球比賽的一部分，但我們的助理教練衝上去要打對方球員，這是絕對不允許也不對的事情。」

哈孝遠並說：「站在球團的立場，這沒什麼好解釋的，就是要跟大家道歉，不論是對雲豹球團、聯盟、球迷來說，都是很不好的示範，等到聯盟公布相關的處分後，台啤球團一定會再追加我們自己的內部懲處。」

這場比賽雙方在勝負已分時，在終場前50秒大打出手。哈孝遠表示：「球員在場上難免會有情緒激昂的時候，但裁判宣布奪權出場的名單，和我們自己看影片判斷的人有些出入，這部分會再跟聯盟討論。」

不過，哈孝遠話鋒一轉說：「各隊都找越來越好的洋將，比賽內容也越打越好看，大家都努力提升比賽的素質，也希望聯盟這邊，不論是裁判、後勤部分，也能跟上球團的腳步。」（編輯：管中維）1120219