高雄一名15歲少女大前年在交友軟體認識男子，2人曾到西子灣約會、唱歌，男子之後卻趁少女畢業典禮結束後，假藉再次見面唱歌，實則直接載她到摩鐵性侵，少女父親後來發現她脫下的內褲上有血跡，請老師幫忙追問下才得知此事，但男子堅稱少女同意性交，遭法官判處3年6月徒刑。

判決書指出，男子在民國109年6月透過交友軟體「SOUL」認識當時16歲的少女，某次他約少女外出唱歌，卻開車載對方到某汽車旅館，強拉進房間後，強行脫衣物，撫摸胸部、下體後，甚至以其生殖器插入，將情趣用品跳蛋放入陰道內，少女父親後來發現她的內褲上有血漬，且女兒對他保持距離，請老師幫忙詢問之下才得知真相。

男子說當下少女在脫衣服時怡直說不要，但少女平時會習慣性說不要，他因此才沒多理會對方；少女則說男子當叫她不要動，她堅決不脫衣服，男子就強行將她的衣物脫掉，用手一直撫摸她的胸部及，她曾說過「早知道你要來汽車旅館，我就不要跟你出來了」。

法官勘驗對話紀錄，男子與少女原本僅約好要唱歌，且少女精神鑑定為中度智能障礙，若非親身經歷，難以於警詢、偵查、審理時就性侵情節描述一致，因此採信證詞；男子後來雖與女方和解，但從未承認犯行，考量男子國中畢業、從事廚師、月收入4萬多元，判處3年6月。仍可上訴。