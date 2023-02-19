中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅當地時間18日在德國出席慕尼黑安全會議期間，應約會見烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）。王毅表示，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。

據中國外交部網站，王毅表示，中國和烏克蘭是戰略夥伴，兩國人民有著長久友好交往。我們再次感謝烏方在緊急狀況下協助中方順利開展撤僑行動。讚賞烏方始終堅持一個中國原則。希望兩國關係繼續穩定發展。

王毅強調，在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊、站在對話一邊，始終堅持勸和促談。我們不願看到烏克蘭危機長期化、擴大化，願與國際社會一道，避免形勢進一步惡化，持之以恆地爭取和平。

庫列巴則表示，一年來，烏中一直保持著溝通。沒有任何國家比烏克蘭更希望盡快實現和平，烏方重視中國的國際地位和重要影響，重視中方關於政治解決危機的立場，期待中方繼續發揮建設性作用。