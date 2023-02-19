立法委員吳秉叡後援會組織「秉友會」今晚舉辦新春團拜，前行政院長蘇貞昌、副總統賴清德皆到場同歡，此次也是蘇貞昌術後首次公開亮相，他在致詞時更表態力挺賴清德參選總統，強調要選一位可以抵擋中國大陸欺壓的總統領導人。

在今晚舉辦的「秉友會」新春團拜，除了賴清德、蘇貞昌外，立法委員張宏陸、蘇巧慧及蘇系議員也到場；蘇貞昌表示，希望大家繼續支持優秀的人才，支持吳秉叡、張宏陸、蘇巧慧、呂孫綾，讓民進黨國會過半，才可以推動種種惠民的措施。

他也強調，另外對於選擇總統領導人，也要能選可以抵擋中國欺壓的，所以今日特別拜託大家支持賴清德力拼2024，為賴清德加油也為台灣加油。

賴清德則說，感謝蘇前院長的支持，蘇前院長是任期最長的院長，做事有能力、有魄力、有執行力，雖然於任期內遇到前所未遇的COVID-19疫情和非洲豬瘟，但是仍把台灣的防疫成績做到享譽國際。

賴清德表示，台灣的民主經過多年的努力，成績斐然，現在仍持續遇到中國的侵擾，希望大家能繼續加油，共同支持台灣民主。