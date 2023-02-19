上海市府受北市府邀請，大陸上海市台辦副主任李驍東率團於18日至20日來台參觀及市政交流，成為疫後陸委會首次核准對岸官員來台。上海參訪團20日上午9點半前往台北市政府拜會台北市長蔣萬安，用完午宴後離台。

據悉，蔣萬安20日將於9點30分會見上海參訪團，與會市府代表包括副市長林奕華、副秘書長王秋冬、文化局長蔡詩萍及觀傳局長陳淑慧，雙方就觀光、文化事務交流，並由王秋冬於會後轉述雙方會面過程。

北市府發言人羅旺哲今仍低調稱，蔣萬安若有空的話，都會來做安排，不願證實相關行程。

蔣萬安今天強調，基本上跟陸委會都有共識，主要低調、單純、安全原則，就是單純城市交流，相關行程安排依照原則進行，不管是觀光、旅遊、文化、藝術，至於為何市政參訪行程也都不公開，他重申行程都有經過陸委會的核准。

李驍東一行人20日上午訪問北市府，午宴後便前往桃園機場辦理登機手續，預計晚間離台。

北市府公布19日上海市參訪團行程，一行人9時13分抵達仁愛醫院PCR，9時36分抵達台北藝術中心參訪，11時20分抵達下榻飯店，12時29分抵達天下三絕牛肉麵用餐，14時58分抵達市府參訪，16時02分抵達下榻飯店，17時31分抵達松山文創園區參觀，18時19分抵達點水樓用餐，20時48分抵達下榻飯店。