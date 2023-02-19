前行政院發言人陳宗彥日前被爆料，11年前擔任台南市新聞及國際關係處處長時，曾常態性接受酒店業者性招待並涉嫌關說，最後他於17日請辭，僅上任18天就下台。媒體人黃揚明指出，陳宗彥案中一位酒店負責人「歐哥」連恆，查新聞可見他已轉戰光電產業，還有時任桃園市長鄭文燦跟他簽署MOU的新聞，其「力歐新能源」在六都標得交通號誌不斷電系統等標案，共標得24案，總金額9千多萬元，大酸歐哥堪稱台灣之光。

黃揚明表示，在陳宗彥這起案件中，有一位酒店負責人「歐哥」連恆也曾被檢察官寫簽呈查辦貪污，但最後不了了之。昨天(18日)看到新聞，他已轉戰光電產業，而查到這張桃園市政府官網提供的照片，這是2020年2月，桃園市政府因自駕巴士案，時任桃園市長鄭文燦與連恆（圖左）成立的「力歐新能源」簽署MOU的新聞。

黃揚明驚呼，原來他轉戰新能源產業是真的，而「力歐新能源」2019年起至今在六都標得交通號誌不斷電系統等標案，共標得24案，總金額9千多萬元。「真是八大產業從業人員轉型成功的典範，堪稱台灣之光！」