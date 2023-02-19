一名網友說他的女友平時不喜歡被摸，反而總喜歡把手放在他的雙腿中間「不停套弄」，早上起床第一件事就先套弄，晚上睡前再一次，就連半夜他也會被弄驚醒，女友甚至買能裝「假陽具」的內褲稱也想試試老漢推車，讓他崩潰發文問網友是否該提分手「女友毀我三觀」。

該網友在Dcard發文，他與女友大學時認識，當時雙方都剛經歷分手，有許多共同話題，因此進展迅速，發生關係後就確認彼此關係，但他發現和女友一起睡覺時，女友不喜歡被他摸，女友反而很喜歡「將手游移到我兩腿中間，一直套弄」早上、睡前、半夜都會不停套弄。

原PO說女友早上起床第一件事就是套弄他的後庭，晚上睡前也會套弄，他曾經半夜被女友的「手套」弄驚醒，日前女友還買了內褲上裝「假陽具」的道具，女友說也想要試試看老漢推車；他事後崩潰發文「女友毀我三觀…」問其他網友這樣正常嗎？是否應該提出分手。

其他網友留言「所以你現在知道他前男友為何跑路了嗎」、「正常吧 我相信絕大多數的女友/老婆都想肛自己的男人，好像是另類的心理滿足」、「互相很難嗎，是我就給女友幹」、「新世界的大門，鑰匙你女朋友準備好了」、「前男友無法滿足的，就由你來負責」、「要被開發了」。