2023台灣燈會在台北，今晚舉行閉幕儀式，台南市長黃偉哲率團隊北上參與閉幕，接棒承辦2024台灣燈會在台南的重任，他也許諾，明年絕對會帶給全國民眾充滿台南特色的燈會。

2023台灣燈會19日閉幕儀式，台北市長蔣萬安（右起）、交通部長王國材、台南市長黃偉哲出席交燈。（鄧博仁攝）

2024年正好是台南400年，明年台灣燈會移師台南登場，也是台南睽違16年後再度舉辦台灣燈會，屆時將推出安平、沙崙兩大主燈區。黃偉哲說，南市府目前已開始前置規畫，安平是最古老的發展區域，而沙崙則是最新的發展區域，屆時重點將是融合台南400年歷史文化、現代、未來、綠能科技、傳統與創新等元素。

黃偉哲也說，今年台北燈會有很多人潮，台北市政府團隊努力的成果，使得2023台灣燈會順利舉辦，今天北上吸收寶貴經驗，台南市政府也有許多學習之處，好比交通動線的部分，尤其台南道路狹小，有很多需要謹慎規畫之處，也請大家拭目以待明年台南的台灣燈會。

他也提到，明年台灣燈會還將串連知名在地燈節，如龍崎光節空山祭、月津港燈節、原市區的普濟燈會、成功燈會、神農街燈會、消防史料館祈福燈籠等，讓燈會遍地開花，展現400年歷史承先啟後的獨有特色。