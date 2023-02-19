魚丁糸今晚在小巨蛋開唱。（環球提供）

魚丁糸今晚在小巨蛋開唱。（環球提供）

魚丁糸「池堂影夜」小巨蛋演唱會今晚（19日）第2場，開場舞台14米高布幕瞬間掉落，挾帶萬名觀眾歡呼聲揭幕；演出中場，馨儀自我檢討首場過於感性，「我在崩潰流淚時，後面一堆人（其他團員）在搞笑，所以今天告訴自己千萬不要再害他們」，接著爆料阿福前晚唱到一半耳機突然斷掉：「還斷在耳朵裡，可能阿福耳朵的洞很大。」全場笑聲不斷。

昨晚首場遇上補班日，為了讓觀眾順利入座而延後開唱，馨儀今自責話太多才導致演唱會超時，青峰解釋除了補班日影響，主要是曲目太多、應該拿掉3首歌，「年紀大了不能這樣唱，我們要往國際發展，像國外唱6、70分鐘就結束...那現在應該差不多了」，全場大喊才進行55分鐘，青峰笑回：「好啦，還有15分鐘。」逗樂歌迷。

魚丁糸去年10月拿回「蘇打綠」團名，昨晚演出正式官宣「全宇宙的朋友大家好，我們是蘇打綠」，粉絲激動尖叫，青峰也數度落淚。阿福今再提此事，感性分享：「活到這個歲數，東西夠用就好、食物夠吃就好、生活簡單就好。」

蔡康永、田馥甄、Selina與男友、張鈞甯、陳意涵、葛仲珊等人進場欣賞；陳零九今午在社群發文宣布與交往10年女友分手，「五堅情」成員黃偉晉、小賴進場欣賞演唱會時被追問有沒有關心陳零九？2人委婉表示「關心是一定的」，至於暖心陪伴？2人搞笑說：「誰要理他啊，我們要來看魚丁糸，自己的感情世界是自己的事情。」