新北警方日前接獲情資，桃園44歲許姓男子疑似持有槍械，經過一周蒐證後在17日12時持搜索票前往查緝，發現現場宛如是小型兵工廠，除了改造手槍以及大量子彈外，還發現一批槍械改造工具，當場將許男逮捕偵辦，後續將追查是否涉及槍枝販賣。

該案是林口警方與刑事局偵六大隊第五隊共組專案小組偵辦，跟監蒐證約1周掌握相關事證後，向桃園地院聲請搜索票獲准，警方隨即在17日中午前往桃園市楊梅區新農街二段209巷附近的許男住家搜索，當場查獲改造的克拉克手槍1把、彈匣1個、子彈98顆及電鑽、鑽尾等改造工具一批。

據了解，改造的克拉克手槍經初步檢視，確定槍枝結構完整，能正常擊發，將送請鑑識中心鑑驗，而許男本身具有冶煉背景，他聲稱自己與人有糾紛，因此透過網路購買槍枝零組件，並也透過網路自學改造槍械技術製造改造手槍防身。

警方對許男說法採保留態度，後續將持續追查是否涉及槍枝販賣，全案偵詢後依違反《槍砲彈藥刀械管制條例》，移送台灣桃園地方檢察署偵辦。

林口警強調，未經許可，製造、販賣運輸制式或非制式槍砲者，可處無期徒刑或7年以上有期徒刑，併科3000萬元以下罰金；而持有制式或非制式槍砲者，可處5年以上有期徒刑，1000萬元以下罰金。