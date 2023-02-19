到底怎麼洗衣服才能乾淨又衛生呢？資深媒體人羅友志近日和朋友聊天時提到，自己會把襪子和衣服一起洗，沒想到卻遭到朋友的老婆叨唸，因此不解上網求問「為什麼襪子不能跟衣服一起洗？」釣出許多人熱烈討論。有過來人則指出，由於襪子上的真菌就算清洗後還是很難除菌，得浸泡才能清除，所以最好還是分開洗。

羅友志在臉書粉專「羅友志 友話直說」發文表示，「為什麼襪子不能跟衣服一起洗？」原來某天他在晾衣服時接到朋友來電，提到自己會在前一晚把襪子和衣服一起丟進洗衣機，加入洗衣粉或洗衣乳和鮮豔漂白水清洗後待隔天晾乾，沒想到朋友老婆聽到後不可置信的一直叨唸，上網查詢後才發現許多人也有同樣的疑惑。

羅友志表示他會把襪子、衣服一起洗。（翻攝自羅友志 友話直說臉書）

羅友志說明，他覺得穿過的衣服上有灰塵、細菌，因此他洗衣時加了「清潔的」洗衣粉跟「殺菌的」漂白水，讓它們在洗衣機裡各自作用，最後他自己拿出來給太陽晾曬；羅友志好奇，「把襪子跟衣服分開，覺得襪子的細菌不會到衣服，這是心理作用吧」，腦中充滿疑惑的他最後只好在開車時臨停路邊，脫下腳上的襪子、拍照發文求助。

對此，許多網友紛紛回應，「我也一起洗，然後被老婆罵」、「因為有人有香港腳，所以衣服襪子要分開洗～應該是這個原因」、「因為在台灣黴菌很難死…被纏上就沒完沒了」、「一起洗呀！過碳酸鈉＋殺菌洗衣精，細菌殺光光，分開洗真的浪費水」；不過也有過來人分享，「我試過因為這樣而有皮膚病，之後才分開洗。過很久才痊癒，用了很多錢及看醫生，因為真菌很難只是洗就乾淨，要浸泡才能清除」。

事實上，據《三立新聞》報導，皮膚科醫師游鴻儒曾說明，洗衣服和襪子時不管一起洗、分開洗，最重要的步驟是乾燥，「只要乾燥病菌就不會繁殖」，但若有足部疾病例如腳癬（香港腳）還是得和內衣褲分開洗；本網也曾報導，林口長庚醫院臨床毒物科護理師「無毒教母」譚敦慈說明，內衣褲不需要單獨清洗，重點在於「前處理」。髒衣服入洗衣機前以稀釋漂白水（漂白劑與清水比例1：1000）浸泡半小時，經過殺菌消毒就能洗得很乾淨。