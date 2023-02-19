大陸女星沈月主演網路劇《致我們單純的小美好》，飾演清純女高中生，之後在陸版《流星花園》中飾演女主角「董杉菜」，清純形象深入人心，在Instagram擁有275萬人追蹤，是大陸女星Instagram粉絲數第一，近日她在節目中透露上一次分手的原因是感情過於平淡。

大陸女星沈月近日參加綜藝節目《無限超越班》，在節目上她被大陸男星何與問：「就是你上一次分手的原因？」沈月想了想回答：「可能是因為過於平淡而分手」，沈月也反問對方，何與表示上一段戀愛分手一段時間了，因為覺得再繼續談下去會有不好的結局，且對彼此的印象可能都會變差，所以最後選擇了分手。沈月認同直說：「就是感覺如果你再談下去，對兩個人就是在消耗」，並表示談戀愛如果談了和沒談沒有區別的話，就不需要談戀愛。

沈月談到上一段感情。（圖／微博）

沈月過去拍攝《致我們單純的小美好》與男星孫寧認識，之後兩人多次被拍到在一起，有牽男方手玩滑板、貼身共騎機車、餐廳餵食等等緋聞，2022年兩人在北京被拍到一起進入沈月居住的社區，路上她親暱地挽著男方，被外界視為正在交往。不過前陣子在節目中沈月被問到是否有男朋友，她回答沒有，同時表示：「我覺得談戀愛一定要是那種健康、積極的戀愛關係才值得談，還有我覺得跟特別喪的人在一起，也會影響心情……。」被網友猜測已經分手。