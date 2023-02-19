在義大利前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）就烏克蘭問題發表爭議言論後，歐盟議會的歐洲人民黨（European People's Party，EPP）主席韋伯（Manfred Weber）取消了今夏在義大利舉行所有歐洲議會會議的計劃。

貝魯斯柯尼上周將俄烏戰爭歸咎於烏克蘭總統澤倫斯基，言論激起眾怒。來自9個國家的歐洲人民黨歐洲議會議員周二在法國斯特拉斯堡舉行的閉門會議上反應激烈，促使歐洲人民黨公開稱將與貝魯斯柯尼保持距離。

韋伯發言人表示，那不勒斯會議定於6月7日至9日舉行，目前地點未定。這場會議目的，是讓歐洲人民黨176名立法者和工作人員在2024年歐盟大選前討論保守派戰略的會議，並討論在此之前仍有哪些政策需要優先考慮。

貝魯斯科尼的爭議讓歐洲人民黨主席韋伯頭疼不已，他一直試圖在明年的歐盟大選前與義大利總理梅洛尼的義大利兄弟黨保持合作，兩黨同為中間偏右政黨。

韋伯17日召集了該黨的最高立法者會議，然後發推文說「在貝魯斯柯尼就烏克蘭問題發表評論後，我們決定取消在那不勒斯的行程。 支持烏克蘭不是可有可無的。」

前歐洲議會主席、現任義大利外交部長塔亞尼（Antonio Tajani）表示，他們的義大利力量黨「一直站在烏克蘭獨立那方」，貝魯斯柯尼的言論也遭到斥責。