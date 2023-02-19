昨天傍晚濃霧籠罩台中電廠，加上落日餘暉相映輝，台中電廠5根250公尺高的煙囪，彷彿置身雲深不知處，如詩如畫。（圖／窯谷創作坊陶藝家陳金旺提供）

昨天傍晚濃霧籠罩台中電廠，加上落日餘暉相映輝，台中電廠5根250公尺高的煙囪，彷彿置身雲深不知處，如詩如畫。（圖／窯谷創作坊陶藝家陳金旺提供）

受到天候影響，中部海線地區昨天傍晚濃霧籠罩，加上夕陽西下餘暉映照下，沙鹿大肚山上窯谷創作坊陶藝家陳金旺，看到台中電廠在濃霧中火，原本每根250公尺高的煙囪，宛如置身仙境般的景致；陳金旺從沙鹿大肚山上拍下多張美景，讓海線「生於斯、長於斯」的民眾都嘖嘖稱奇！驚呼生平首見。

昨天傍晚6時許，位在西海岸線的台中火力發電廠，突然濃霧籠罩，加上夕陽西下的橘黃色落日餘暉，將十部機組的台中火力發電廠都淹沒泰半，只露出5根大煙囪的上半部分，讓整座台中電廠彷彿遭到吞噬般，呈現一股雲深不知處的朦朧意境。

座落在大肚山上的窯谷創作坊陶藝家陳金旺，從高處往西眺望，看到此千載難得一見的大自然美景；媒體記者出身的他，立馬把握這難得的機會，拍下這如詩如畫的唯美照。並在臉書發文，只見照片中濃霧瀰漫，包覆整個台中電廠。

從大肚山上只可發現除250公尺高，5根台中電廠十座機組的大煙囪上半端外，連煙囪下半端幾乎完全被吞噬在濃霧中，若隱若現、如詩如畫，壯觀唯美的畫面，大自然的天造地設美景，可說是「可遇而不可求」。