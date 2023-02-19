女星王晴因拍攝八點檔打開知名度，有「本土劇林志玲」的封號。時常透過社群分享近況的她，昨（18日）無預警po穿護具的照片，原來她忙到脊椎加速惡化，連左手都麻痺，拍完戲趕緊就醫治療。

王晴18日在ig限時動態po全身照並感嘆：「沒想到最近操勞脊椎惡化這麼快，前天左手都麻痺了」照片中，王晴出現在專門治療脊椎側彎的診所，腰部被護具固定住，所幸其他地方看起來無大礙，王晴驚險地表示：「還好今天拍完，醫生剛好有空能幫我治療。」

王晴從模特兒出身，跨足戲劇圈後，沒忘記歌手的夢想，發行首張微寫真EP《小小》，又參與各大節目錄製，常常為演藝事業忙得不可開交，上月才疑因為工作的問題，難得在IG限時動態嚴肅發文，稱「尊嚴第一賺錢第二」，更強調「烏龍事件下不為例」，接著再轉發一則「希望下次掉眼淚是因為太幸福，而不是太委屈」的動態，雖未透露發生什麼事，仍引起關心。

來自金門的王晴，數月前突被某臉書粉絲團封「地主千金」，稱她擁車站前整排房的繼承權，王晴爸爸還曾對女兒喊：「如果太累就回家，你不需要這麼辛苦！」對此，王晴曾在限時動態闢謠：「未經求證，越掰越誇張」，還貼上翻白眼的貼圖，文字中滿是無奈。