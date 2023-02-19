轎車失控撞擊路中防撞水箱，整輛車彈起炸出零件，接著飛到另一側「掉落高架道路」，整輛車起火被燒得清光，駕駛當場死亡。（翻攝自記者爆料網）

大陸上海內環高架路今（19）早8時許，在金科路下匝道口發生一輛車失控撞擊路中防撞水箱，整輛車彈起炸出零件，接著飛到另一側「掉落高架道路」，整輛車起火被燒得清光，駕駛當場死亡，2個驚悚事發畫面曝光，能見到整輛車陷入火海熊熊燃燒，只能見到清楚輪胎。

事發畫面中，該輛白色轎車突然直直衝向交流道的「防撞水箱」，車身馬上彈開翻了一圈，接著拖到另側路旁「掉落高架道路」，車身還冒出巨大火焰，車體零件在撞擊瞬間炸開，四散在道路上，另段畫面則是車輛從高架掉到地面後，整輛車陷入火海熊熊燃燒，只能見到清楚的輪胎。