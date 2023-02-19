2023台灣燈會從試營運開始至今19天，已經吸引逾1200萬人到訪台北市，台北市長蔣萬安19日晚間在眾人見證下交予台南市長黃偉哲燈籠信物，象徵2023台灣燈會正式落幕。蔣萬安致詞時感謝前台北市長柯文哲、中央全力支持及台北市府團隊付出，期盼台南市順利籌備明年的台灣燈會。

2023台灣燈會19日閉幕儀式，晚間9點半點亮最後一次主燈，2024台灣燈會將移師台南。（鄧博仁攝）

台灣燈會19日晚間舉行閉幕儀式，蔣萬安、交通部長王國材及黃偉哲致詞時皆感謝台北市政府及志工、警消等工作人員努力，也提到柯文哲帶領的團隊亦有不少貢獻。

蔣萬安指出，為期19天的台灣燈會不只有台北市政府努力2年多的籌備，也仰賴柯文哲的付出，以及中央全力支持。他也感謝市府同仁、志工、義交、醫護、警力及防災人員站在第一線維護燈會品質，才讓這次絕美視覺饗宴吸引千萬人參觀，「這份榮耀是屬於大家的，謝謝你們！」

他表示，本次台灣燈會是疫情後第一次大型活動，也代表年後揭開盛大的序幕，台北有便捷交通、完善旅宿環境，讓全世界看見台北的魅力與潛力，在此預祝台南市籌備順利，相信明年台灣燈會將有更加亮眼的表現，讓燈會品牌持續發光發熱，讓全世界看見台灣。

黃偉哲稱讚，今年台灣燈會締造千萬人次觀賞人潮，不僅是台北市的成功，亦是台灣的成功。台南市明年將邁入400年的里程碑，相信台南市會將最好的台灣燈會成現在民眾面前，讓參觀民眾感受到台南市的璀璨與美麗。

台北市政府指出，台灣燈會為東區及信義商圈百貨提升2至3成人潮，也帶動百貨業者與周邊餐飲類等店家業績成長1至2成，活動效益擴及到西門町、永康、貓空及迪化商圈，平均人潮與業績皆提升約1至2成。北市住房率平均達8成，周邊旅宿業更是一房難求。