桃園市補習教育事業協會與桃園市兒童課後照顧服務協會今日晚間在中壢舉行春酒晚會，桃園市長張善政為補教人員頒獎後，也禮貌性邀請隨後趕到晚會現場的行政院副院長鄭文燦上台一同合影。張表示，感謝協會推動慈善助學登階計畫，提供弱勢家庭學生補教資源。

今晚春酒現場聚集桃園補教與兒童課後照服業會員，張善政到場頒獎，表揚2個協會人員為桃園市內學子教育而努力。張提到，桃園補教協會與兒童課後照顧服務協會，長年推動公益慈善助學登階計畫，免費提供補教資源給弱勢家庭學子，已累計協助1萬多人，助學金額逾3億元。

鄭文燦說，疫情期間桃園停課不停學，透過線上教學讓學習延續，感謝補教夥伴，且桃園也是率先幫補教業打疫苗。協會充滿愛心提供弱勢家庭孩童補教資源，現今桃園教育力發展指標不斷提升，多元適性發展佳，其中補教業扮演不可或缺角色，隨後他也提醒明起口罩令將調整，鼓勵大家一起讓台灣恢復韌性展現活力。

監察院日前發文要求桃市府到院報告八德國民運動中心天花板塌陷案，張善政預計親自前往說明，曾引起冤枉爭議，外界關注2位現任與前任市長互動狀態，張善政今晚在台上頒獎後，邀請鄭文燦一起上台合影，2人也在台下同桌禮貌性寒暄互動。