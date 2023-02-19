2024年總統大選，國民黨目前以新北市長侯友宜聲勢最高。媒體人吳子嘉透露，他提早曝光一個民調，其中一個題目詢問，侯友宜若出來選總統，算不算落跑？近7成的人都認為侯友宜不算落跑。

美麗島電子報董事長吳子嘉今(19日)在《董事長開講》網路直播節目中表示，有居心的人說，國民黨台北市議員徐巧芯這些議員都落跑了，出現一個落跑潮，甚至稱，落跑潮會影響到侯友宜，因為徐巧芯等議員都落跑了，落跑變成國民黨的汙點，侯友宜就不能出來選了。不過，他提早曝光一個民調，其中一個題目詢問，侯友宜若出來選總統，算不算落跑？近7成的人都認為侯友宜不算落跑。

另外，吳子嘉認為，國民黨的民調長期輸民進黨，如今國民黨的民調開始贏民進黨6趴，就是因為民進黨政府國政都輸掉，過去幾個執政縣市卻做得非常好，像侯友宜、台中市長盧秀燕，而宜蘭縣長林姿妙 ，地方風評也是好得不得了。