行政院長新內閣上任才半個多月，已經因為醜聞掉了兩位政務官，一個是用公帑宴飲泡溫泉的前運安會主委楊宏智，另一個是接受性招待並替業者喬事的陳宗彥。民眾黨台北市議員林珍羽19日在《新聞大白話》節目強調，陳建仁沒有真正的人事權，沒辦法改善內閣狀況，解決人民需要，先天不足後天失調，只能當夾心餅乾，在中間磨合賴清德跟蔡英文。而總統蔡英文在剩下1年多任期，也只能送往迎來，沒有其他的功能了。

「我直接講結論，其實就是政治失能，閣員失格！這就是整個內閣的寫照。」林珍羽表示，這三週直接折損了兩個閣員，到底為什麼？陳建仁（像謝寒冰說的）可能就是一個吉祥物，「就我的角度，他可能就是一個夾心餅乾！」陳建仁在這裡的目的，其實就是擋住賴清德跟蔡英文，去做中間那個磨合的角色。實際上他就是沒有真正的人事權，也沒有辦法真正去改善內閣的狀況，他就只是擺在那邊好看而已。

林珍羽指出，甚至是站在那邊傻傻地讓所有委員來去罵他，讓他可以不要民調再低了，除了當守位內閣外，也只是在那邊維穩，不要再扣分了。陳建仁先天不足，後天也失調，整個內閣他完全沒有辦法做(決定)。兩個原因，第一，身不由己，他沒有辦法自己決定內閣要怎麼做；第二，改組的幅度真的完全不符合人民期待。我想買個蛋，我們的部長也沒有辦法說明狀況是什麼，完全沒有辦法解決人民實際上的需要。

「可以說內閣離民心離得太遠了！」林珍羽強調，在政務、黨務全部都失掉民心的狀態下，民進黨能做的事情是什麼？就是再談回抗中、反中的老路了，也只能再打「台美關係史上最好」或「世界看得到台灣」牌。最後這一年多的時間，蔡英文能做什麼？送往迎來的角色，沒有其他功能了。國政、黨政全盤皆輸，2024還講什麼，還要拿什麼來跟人家談「世界看得到台灣」呢？