新年春節剛過，中國擺脫疫情干擾後，釋放了多項經濟寬鬆措施，指望開春之後能帶動經濟快速復蘇，尤其是房地產市場被賦予高度期望。據陸媒報導，目前大陸各地房價疲軟，已有39大中型城市的房價已低於3年前，其中降幅最大的甚至多達25%。

據《中國經濟週刊》報導，最近大陸國家統計局公佈了2023年70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，在近幾年房價持續低迷的狀況下，己有39個城市房價已低於2020年1月，鄭州、太原、石家莊和哈爾濱新房、二手房全降了

數據顯示，與2021年1月相比，近1年中，有55個城市新建商品住宅價格下降，64個城市二手房價格下降。

如果將時間拉長，以2023年1月對比2020年1月。這3年間，包括北海、常德、哈爾濱等23個城市的新建住宅價格下跌。其中，北海下跌達14.44%；常德、哈爾濱、太原和秦皇島等10個城市，降幅在5%至10%之間；鄭州、石家莊和天津等12個城市，降幅低於5%。

報導說，有39個城市二手房價格指數下跌，其中牡丹江、哈爾濱、北海、安慶、吉林、太原和常德，7個城市降幅超過10%。降幅最大的是牡丹江，達25.19%。如果首付比例是20%的話，房價降幅已經超過了首付比例。此外，石家莊、天津、長春、鄭州、呼和浩特、南寧和濟南等18個城市，價格降幅在5%至10%之間。武漢和蘭州等14個城市，降幅在5%以下。

省會城市中，哈爾濱、太原、石家莊、長春和鄭州，新建住宅和二手房價格都下降。房價下降，影響國有土地使用權出讓收入。據中共財政部公佈數據，2022年，國有土地使用權出讓收入比上年下降23.3%。

報導指出，哈爾濱和太原的國有土地使用權出讓收入，降幅超過大陸平均數。哈爾濱2022年國有土地使用權出讓收入下降81%，太原國有土地使用權出讓收入也下降79%。