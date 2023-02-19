陸軍八軍團前年一對軍中情侶在營區內自拍性愛影片，近日遭人惡意外流，當事軍官情侶到高雄警局報案，並將網友轉傳截圖交給警方，警方獲報受理，目前正積極偵辦當中。今日警方已鎖定並傳喚多名「轉傳」網友到案說明，遍及各行各業，但真正的「源頭」還尚未尋獲，目前正全力追查源頭。

兩名軍官情侶於2021年間，穿著軍服在營區內自拍性愛影片，2月初卻遭到外流到網路上，事情曝光引發全國譁然，當下女主角也在IG、Line發出聲明，協尋外流元凶以及散布影片的人。

雖女主角公開聲明查元凶，但仍無法遏止外流者惡意散布，隔2天又有5段影片流出，令當事男女憤而到高雄市婦幼隊提告，並提供這幾天相關影像截圖，以及群組對話紀錄。

對於影片外流影響軍譽，軍方對當事情侶祭出2大過、2小過，並列入汰除程序，但強調會給予當事人應有的輔導和協助。

檢警考量當事人心情，並未對外多談。據悉，近日警方已掌握多名轉傳影片的網友，遍布各行各業，警方也依相關法律函送偵辦，但尚未查出外流元凶，警方正並持續追查，查出原始散播者。