近日又有冷空氣強襲，且強度直逼大陸冷氣團，氣溫下探13度，預計最冷的時間點預計在周二（21日）夜晚至周三（22日）清晨，氣象局特別提醒民眾「冬衣別收」。台電公司近日則分享3招「抗寒又省電」，分別是電熱毯、喝熱水、穿保暖衣物。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」發文表示，面對寒流記好以下省電3招，第一招就是電熱毯取代電暖器，可以更省電；第二招是天冷喝熱水時，記得用快煮壺搭配保溫瓶；第三招則是保暖衣物穿上身，既可祛寒又能暖身。

氣象局分享3招抗寒省電妙招。（翻攝自台電電力粉絲團臉書）

有趣的是，台電此則貼文以近期掀起熱議的韓劇《浪漫速成班》當成靈感來源，像是「豪直說」參考主角名字崔直說、「省電速成班」參考劇名《浪漫速成班》等。

事實上，台電先前也曾分享不使用電器的保暖妙招，像是「白天拉開窗簾」，陽光熱度照進房間能提高室內溫度，晚上再拉上窗簾留下熱度；「加裝厚窗簾」避免冷空氣從窗戶流入室內，又能阻擋室內熱能逸散；「窗戶貼氣泡紙」則有室內抗寒的效果。