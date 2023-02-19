一般人閒暇之餘，會安排從事休閒活動，就有一名網友發現，喜歡釣魚、釣蝦的人，通常都是上了年紀的男性族群，好奇為何會有這個共同特徵。結果釣出許多過來人解釋，雖然釣魚有樂趣，但多半希望有不被打擾的獨處時間。

一名網友在PTT八卦板發文，發現許多上了年紀的男人，會漸漸愛上釣魚、釣蝦，自己認為偶爾釣一下還不錯，無法天天都去釣，但也好奇愛釣魚的男人是覺得真的有趣，還是假日不想待在家的關係？

貼文引起網友們熱議，不少人認為釣魚很療癒，「釣魚很放鬆，吹著風哼著歌，任何壓力都拋在後頭」、「接近大自然放鬆心情，而且有收獲回饋」、「年輕釣到老，可以專研的技術跟魚種很多」、「去酒吧還是找朋友像拈花惹草，還是釣魚吧」。

不過最多網友提及的理由，聽起來卻有點辛酸，「待海邊比待在家好」、「我沒有釣，只是把餌放下去」、「寧願在海邊發呆一整天釣魚，也好過在家吵架一整天」、「因為很無聊所以老婆不會跟，嘿嘿」、「愛釣魚男人很多有共同特徵，躲老婆」、「遠離家庭，圖個耳根清靜罷了」、「聽我叔叔說是躲家人，想想也是可悲」。