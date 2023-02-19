有民眾日前在路邊發現一隻小貓全身彈孔，被裝在滿是血的麻袋內，通報送醫後醫院發現貓體內竟有7顆子彈，且兩隻後腿骨折，手術後已取出6顆子彈，腿部裝鋼釘，院方日前PO出送養文，小貓「芝麻」一雙無辜小眼和溫馴眼神讓網友大喊心疼，紛紛留言希望「芝麻」能找到溫暖的家。

「安定動物醫院」在臉書粉絲團發文，「芝麻」當初是被人發現裝在滿是血的麻布袋裡丟路邊，路人通報後送來醫院，醫師發現「芝麻」身上竟有多處彈孔，照X光後竟有「7顆子彈」在體內，且雙腿骨折，經過手術後目前已取出6顆，最後一顆在左胸壁裡，因風險太大未取出。

有民眾日前路邊發現一隻小貓全身彈孔，被裝在滿是血的麻袋內，通報送醫後醫院發現貓體內竟有7顆子彈，且兩隻後腿都骨折。（翻攝自「安定動物醫院」臉書粉絲團）

醫院表示「芝麻」雙腿目前都有鋼釘，須半年後由評估是否拆除，目前可行走跟站立但偶爾會不穩，其餘狀況皆正常，院方PO送養文，寫下「雖然我曾經被人類傷害過，但我依然願意相信人類，能不能給我一個家，讓我不再害怕被虐待呢」，照片中「芝麻」一雙明眸大眼相當可愛。

其他網友留言「即使被人類殘忍傷害過，但還是選擇信任人類一臉天真滿足的表情任人擼…好心疼」、「這麼無辜的貓咪怎有人捨得傷害？真是生為人的人渣做的惡行」、「好心疼！希望能有愛他的家快出現」、「願可愛的芝麻早日獲得無限幸福」、「希望芝麻遇到一個好人家」。