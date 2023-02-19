新冠疫情打擊全球經濟，多國提供金援計畫以協助企業擺脫困境，直到後疫情時代，生活逐漸恢復正常，過去的救助措施也開始漸進式收回，然歐盟第四季申請破產的企業數量來到8年新高，凸顯那些依靠救濟的「殭屍企業」，少了政府援助後已經撐不下去。

金融時報報導，歐盟統計局周五（17日）表示，去年第四季企業破產申報數量季增近27%，創下自2015年統計數據以來最高水準。經濟學家指出，企業破產數在連續2年的下降趨勢後反轉，反映在經濟成長放緩、能源價格飆升及工資、融資成本上升等背景下，企業營運開始惡化。

德國保險商安聯首席經濟學家Ludovic Subran表示，許多公司在疫情期間獲得免費通行證，甚至不必支付債權人費用。安聯預估，今年西歐申請破產的企業將增加近20%。

Ludovic Subran說，這些勉強維持營運的企業，現在獲得的援助越來越少，也讓它們更加難以負擔融資和工資成本的增加。

報導指出，歐洲各國政府2020年出於疫情對經濟的影響，出台對企業的援助措施，這讓企業破產數量急遽下滑，但也引起輿論批評，質疑此舉反而在幫助那些利潤無法支付利息的「殭屍企業」能夠維持營運。

遊說團體歐洲商業（BusinessEurope ）首席經濟學家沃森（James Watson）表示，很明顯政府收回疫情期間的援助是原因之一，不過他補充，成長放緩、通膨和利率上升等大環境的改變，也使公司營運越來越困難。