上兩季UBA公開女一級得分后、本季新科籃板后陳芷英膝傷提前報銷後，所屬的台灣科大19日持續以「六金釵」陣容出擊，對手台灣師大則全員12人伺侯，人海戰術共11人得分、3人上雙，且很巧都拿10分，上季第二台師大最終68比40過關，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽女一級6強複賽階段奪2連勝、台科苦吞2連敗。

此役台師大殺出板凳奇兵黃葶予，身高161公分的她，替補出賽將近16分鐘，三分球8投中2、兩分球3投中1，外帶5罰中2，攻下10分、5籃板、2助攻，都是UBA生涯新高。

本季初入UBA的黃葶予，因右腳背韌帶撕裂，菜鳥球季的季初整整養傷一個多月，預賽前兩個階段共7場賽事都錯過，僅本月4日第三階段對佛光大學首度亮相，但也僅替補5分鐘，三分球1投1中拿到3分，也是UBA生涯首度及唯一進球、得分。

黃葶予讀普門國中部時身高不到160，高中3年也只長3、4公分，外加碰撞力不足，以打籃球來說條件屬於比較一般，但擁有三分球武器，國中畢業進HBL名校陽明高中，高一、高二都有報到12人正選名單，高三因為球隊人才濟濟遭割愛，畢業後考上台師大，對於大學繼續籃球路，她抱持感恩的心，表示：「陽明教練李台英、台師教練梁嘉音都是我這一生的貴人，我打球的身材條件這麼差，她們都肯收我，自己得繼續努力，才不會辜她倆這麼照顧我。」