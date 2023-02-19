企排第16周的壓軸戰由地主連莊面對來訪的conti，本場比賽連莊劉鴻杰、劉鴻敏、沈建欽與布萊恩火力齊發，反觀 conti 只有雷諾與周冠宇的零星攻勢與對手抗衡，連莊終場就以 25比20、25比17 以及 25比19，直落三輕取 conti，收下7連勝。

連莊開局幾次的發球直接得分，迅速建立起領先優勢，隨後布萊恩與沈建欽成為球隊攻擊箭頭，讓 conti 毫無招架之力，conti 也喊出暫停。暫停回來 conti 加強防守強度，雷諾連續攔網幫助球隊縮小差距，加上 conti 周冠宇、王俊傑以及林聖恩等人聯手攻勢縮小差距，但連莊及時回穩，布萊恩與沈建欽的攻勢再次確保領先，連莊收下第一局。

第二局連莊布萊恩持續火力輸出，加上劉鴻杰與劉鴻敏一同加入攻擊行列，連莊開局取得五分領先，雖然 conti 周冠宇與雷諾兩人試圖追近比分，但連莊用變化多端的攻勢，讓 conti 遲遲無法攻破，連莊將領先優勢擴大至8分，連莊拿下第二局。

conti 在第三局打出新氣象，林聖恩、朱凱逸以及周冠宇的攻擊扛起球隊進攻重任，連莊則靠著布萊恩與沈建欽的攻勢持續進帳分數，前半段雙方戰成 12比12 平手，此時劉鴻杰與劉鴻敏的攔網成功，幫助球隊取得5分領先，連莊也順勢拉開比數，最終連莊收下比賽勝利。