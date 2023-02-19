AKB48 TeamTP舉辦四周年紀念演唱會。（好言娛樂提供）

女團AKB48 Team TP迎接成軍4周年，18、19日在Zepp NewTaipei舉辦Fan Meeting及四周年紀念演唱會。去年9月受疫情影響，緊急在活動當周臨時喊卡，延期將近5個月，這回終於能順利舉行。而在去年5月透過直播方式宣布的全新組閣《Unit T》及《Unit P》兩小組，也在4周年紀念演唱會中初次分組表演。

她們以往周年活動都是以演唱會的方式與歌迷見面，這次4周年在初期的節目規劃上希望能有所創新跟突破，因此將系列活動分成了第1天的Fan Meeting以及第2天的紀念演唱會。2月18日所舉辦的Fan Meeting是由重新組閣的《Unit T》及《Unit P》兩小組分成下午場及晚上場分別舉行。

此外，這次4周年她們為一直以來支持TP的粉絲們準備了全新的周邊商品，包含紀念T恤、毛巾、帆布袋、金屬胸章，以及第一次才出現的個人迷你關東旗，還有已經提前販售的個人應援扇，種類眾多的全新周邊商品，讓歌迷愛不釋手都想一一收藏。

演唱安可曲的最後一首歌前，宣布四期生的招募計畫將於本月20日啟動，招募訊息將在AKB48 Team TP社群平台釋出詳細資訊；原以為真的要演唱最後一首歌了，結果舞台上的大螢幕突然出現重大公告的影片，董子瑄及羅瑞婷兩位成員升格為正式生，瞬間全場歡呼聲四起，2人都表示真的非常謝謝各位一路以來的支持，我們一直在等待這一天的到來，接下來會以正式生的身份繼續努力，最後以〈夢之路〉這首歌為四周年的系列活動劃下句點。