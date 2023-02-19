美國政府為了盡快落實《晶片法案》以鞏固美國在全球半導體市場的競爭力，近日已由商務部成立法案執行團隊Chips for America，並任命前任私募基金KKR & Co.高層費雪（Todd Fisher）擔任投資長，負責把關國內外半導體業者提出的美國投資計畫及補助申請。

雷蒙多表示：「該團隊的宗旨是確保法案支出推動晶片製造及創新，強化美國半導體產業並妥善運用納稅人的錢。」