《關鍵時刻》主持人劉寶傑。（資料照片）

對於國民黨再2022年地方選舉大勝，是否可以挾此氣勢延續到2024年總統立委選舉？受到關注。《關鍵時刻》主持人劉寶傑認為，總統大選是國家路線總動員及總對決，如果沒有「想像共同體」，很難說服大家一致地往前衝。他直言，國民黨問題在於沒有「價值」，要怎麼帶台灣走出去？有點難說服中間選民。

劉寶傑18日在吳子嘉和李偉華的網路節目《董事長開講》分析，越小的選舉，例如里長選舉，感情很重要；到了立委，感情其實都已經降到很低；到了縣市長選舉就是大局為重。

劉寶傑提到，台灣到了總統大選，例如李登輝在林洋港郝柏村、彭明敏的夾殺，還可以拿到54％的選票，因為台灣人出頭天、400年來第一戰。也就是當國家總路線出來之後，一個大的力量、一個浪去捲，把國家力量總動員，大家就會拋棄成見、跟隨路線。

劉寶傑認為，國家是「想像」的，人類是可以為目標犧牲奉獻的，民進黨很會用這套東西，去創造一個「想像的共同體」。例如過去美麗島系提出「大膽西進」，新潮流系就用「強本西進」，透過演講和辯論告訴支持者、再繼續擴散出去。

劉寶傑提到，國民黨以前也有「中華民國」、「道統」的想像共同體。如果沒有「想像共同體」，很難說服大家一致地往前衝。他強調，國民黨問題在於沒有「價值」，要怎麼帶台灣走出去？有點難說服中間選民。