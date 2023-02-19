近幾個月以來，許多歐洲國家呼籲，德國應該提供同意提供豹2(Leopard2)主戰坦克給烏克蘭，只有德國率先同意，其他的豹2使用國才能陸續跟進。然而，就在德國終於率先提供豹2坦克之後，卻沒有預期的踴躍跟進的情況。對此，德國總理蕭茲(Olaf Scholz)頗為不滿，他在一場會談上，不著痕跡的批評那些歐洲國家言行不一。

防衛快報(Breaking Defense)報導，蕭茲在慕尼黑安全會議上表示，「德國向烏克蘭贈送的14輛豹2A6主戰坦克將會很快部署，那麼下一個提供者是誰？」

據Politico報導，在蕭茲做出批准決定時，應該有大約80輛豹2坦克可以提供烏克蘭，但是現似乎遠少於這個數量。

蕭茲略帶譏諷的說：「自我們答應提供豹二之後，其他的豹2使用國的態度似乎發生了很大的動搖，我們現在該做的，應該是密集遊說，繼續盡一切努力，讓我們的合作夥伴更容易做出決定。」

他的這段發言，幾乎就是把先前其他歐洲領袖施加給他的言語壓力，徹底複刻一次再還了回去。

蕭茲沒有提到是哪些國家食言或猶豫不決，但是德國新聞網站Welt在星期三的報導稱，丹麥和荷蘭均已表態，稱他們不會提供豹2坦克。同樣，瑞典也沒有說能夠將派遣多少輛豹2，儘管此前，他們也曾宣布願意提供。

希臘、捷克、丹麥、克羅地亞、土耳其也都拒絕向烏克蘭提豹2坦克。

堅定提供烏克蘭豹2的是波蘭，他們正在訓練烏克蘭坦克兵操作豹2坦克，副總理布拉什恰克(Mariusz Blaszczak)表示，他們會努力游說芬蘭加入捐贈行列。

英國國防部長華萊士(The Rt Hon. Ben Wallace)解釋，很能是因為許多國家找不到可用的坦克運往烏克蘭。他在接受德國明鏡周刊採訪時指出，雖然這些國家有許多庫存的坦克，但是坦克年久失修，無法立即出動。德國聯邦國防軍也有這樣的問題。

他說，在過去 30 年裡，我們的軍隊或多或少已經疲憊不堪，現在能用的真的不多。