籃網球星厄文（Kyrie Irving）因與球隊徹底翻臉，選擇申請交易離隊並順利加盟獨行俠，籃網戰力瞬間下滑一個檔次，最終導致了杜蘭特（Kevin Durant）無心戀棧，也向球隊提出離開的想法。今（19）全明星周的媒體日上，杜蘭特被問到有關於申請離隊的話題，他卻認為自己的做法對NBA來說是好事。

球星轉隊直接影響了聯盟版圖，厄文及杜蘭特分別加盟獨行俠和太陽，讓西區戰局變得更加瘋狂，而如此逼供球隊的行徑也招致罵聲，指責他們將會造成聯盟亂象，不過杜蘭特受訪時則強調，球員能夠主動提起交易，對聯盟來說將帶來正面影響，「這對聯盟不是壞事，我和厄文都被交易了，將替聯盟帶來更多的話題及收入，這反而是好事。」

杜蘭特表示，過往一直都是球隊選擇將球員交易出去、對合約提出要求，而現在球員在某種程度上也可以決定自己要去哪，「我不覺得這是壞事，你可以投入自由市場，也可以要求被交易，這些是比賽的一部分。」同樣出席媒體日的厄文也被問到相關問題，他也認為球員本身也得替未來著想，申請交易並不是一件糟糕的事。

杜蘭特的加入讓太陽組成先發四巨頭，不過板凳深度始終遭人質疑，杜蘭特則認為這並非問題，「我們將有幾名球員回歸訓練，而且球隊也簽下了泰倫斯羅斯（Terrence Ross），到時就來見真章，當然我們目前的陣容的確是缺乏板凳戰力的。」