俄羅斯總統蒲亭入侵烏克蘭這一年來，俄國倒退至黑暗、殘酷專制的過去。美媒指出，隨著蒲亭可能再度動員、傭兵頭子普里格津名氣提升、俄國與歐洲漸行漸遠，普丁統治正出現模糊裂痕。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，過去12個月來，蒲亭（Vladimir Putin）的政府鎮壓俄羅斯殘存公民社會，並發動二戰過後俄國首次軍事動員；諸如納瓦尼（Alexey Navalny）等政治異議人士不是入獄就是逃到國外。

對於民眾抗議和國際制裁，蒲亭不屑一顧。獨立媒體與人權團體則被列為外國代理人，或是徹底關門。

現在俄國正處於不確定的新階段，而且顯然未來不會回頭。對百姓來說，日子已不復返。

那麼，是否沒人挑戰普丁的權力？現在俄國國內關於新一波動員的流言四起，首都莫斯科（Moscow）開始浮現菁英互鬥跡象，同時一些俄羅斯人逐漸看穿國家宣傳構築的厚牆。

蒲亭2日造訪俄羅斯南部伏爾加格勒市（Volgograd，原名史達林格勒），紀念蘇聯在當地戰勝納粹德國80週年，成為俄羅斯「偉大的衛國戰爭」（Great Patriotic War）的關鍵轉捩點。當天蒲亭將史達林格勒戰役直接連結到烏克蘭戰事，警告俄羅斯正面臨來自西方集團的類似威脅。

知名俄羅斯政治學家羅戈夫（Kirill Rogov）說，蒲亭造訪伏爾加格勒市有為他的政策披上英勇歷史外衣的成分。

俄羅斯政治觀察家與評論人鮑諾夫（Alexander Baunov）最近在通訊軟體Telegram貼文，「（2022年開戰之初的）閃電戰失敗後，俄羅斯適應局勢，並押注於長期作戰，仰賴自身更龐大的人口、資源、軍事工業，以及超越敵軍空襲能力的領土面積」，「這種消耗戰不用太多人就能打贏」。

然而德國、美國與其他歐洲盟邦最近決定運送主力戰車給烏克蘭，可能對蒲亭從長計議構成考驗。鮑諾夫寫道：「回歸運用戰車的迅速作戰，摧毀了俄羅斯剛決定運用的新戰略，也可能需要新人力來守住前線，這有風險。」

第一波動員已讓俄羅斯社會大地震：數十萬俄羅斯人用腳投票離開俄國，達吉斯坦（Dagestan）等少數族裔地區爆發抗議，且眾多城市都出現反動員示威。社群媒體上，被動員者缺乏裝備和處境惡劣的影片與公然抱怨的發文，數量激增。

動員後的幾個月，俄軍在烏克蘭東部頓巴斯地區（Donbas）取得若干緩慢且艱辛的進展，而這些戰績多由權貴普里格津（Yevgeny Prigozhin）領導的私人傭兵公司「瓦格納集團」（Wagner Group）帶頭達成。

瓦格納集團以高昂代價在戰場成功，已提高普里格津的名氣。儘管他沒有正式政府職位和行政權力，他有能力取得若干成果，加上他大搖大擺的公關行動，都讓他的地位更接近蒲亭。

至於這個距離有多近，仍是各界激辯的問題。俄羅斯作家與新聞人濟加爾（Mikhail Zygar）告訴CNN，普里格津的野心「是莫斯科最夯的臆測話題」；他並指出，普里格津正在累積政治追隨者，使其有可能挑戰蒲亭。

濟加爾說：「他是多年來第一位民間英雄，是最極端保守派、俄國社會最法西斯派的英雄。由於俄國社會多數自由派領袖都已離開，只要我們俄國社會沒有任何自由派，他就是蒲亭總統的明顯對手。」

外界對於普里格津的想像，與蒲亭直到一年前仍獨攬大權的情況部分相關。俄國當局善於鎮壓街頭抗議，任何有意義的政治反對派實際上都已被消滅。這令人猜測─或期待─蒲亭主義倒台可能會是由菁英內部裂痕所引發。

蒲亭小圈子裡的死忠專制派人士表面上仍然忠心，但在烏克蘭遭遇進一步挫折，可能衍生出一場權力爭奪戰。

在這種情況下，一些俄國民眾選擇遁世、對政治漠不關心。CNN最近跟一些莫斯科民眾討論去年以來他們的生活有何改變。

47歲的商業出版人員伊拉（Ira）說：「（俄羅斯）改變了很多，但我真的沒辦法改變情況…現在我們似乎習慣新事實，我開始跟女性朋友聚會和出遊，還有買更多葡萄酒。」

伊拉說，現在餐廳都客滿，但人們的「臉看起來完全不一樣了，你知道什麼是趕時髦嗎？那種人變少了」。

CNN指出，去年2月以前，俄羅斯剛萌生的中產階級能從蒲亭與社會的默契獲益：遠離政治，就能在歐式的莫斯科或聖彼得堡（St. Petersburg）享受生活。

現在這種交易已不復存在，俄國離歐洲更加遙遠。俄國民眾是否可以持續支持無止盡的戰爭，目前仍說不準。（譯者：楊昭彥/核稿：陳政一）1120219